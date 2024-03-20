وزّع وجبات الإفطار.. محافظ شرورة يتفقد مدينة الحُجاج بمركز الوديعة الحدودي

وقف محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، مساء أمس، على سير العمل في مدينة الحُجاج بمركز الوديعة الحدودي وأعمال الجهات الحكومية والتطوعية بالمنفذ، وما يقدم لاستقبال المعتمرين القادمين من الجمهورية اليمنية عبر المنفذ لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.