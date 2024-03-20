وزّع وجبات الإفطار.. محافظ شرورة يتفقد مدينة الحُجاج بمركز الوديعة الحدودي

وقف محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، مساء أمس، على سير العمل في مدينة الحُجاج بمركز الوديعة الحدودي وأعمال الجهات الحكومية والتطوعية بالمنفذ، وما يقدم لاستقبال المعتمرين القادمين من الجمهورية اليمنية عبر المنفذ لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.
واطّلع "العنزي" على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة.
وشارك خلال الجولة الفرق التطوعية في توزيع وجبات الإفطار على ضيوف الرحمن التي يتم تقديمها من خلال مشروع "إفطار صائم" الذي تنفذه جمعية البر الخيرية بالوديعة.
وأكد محافظ شرورة أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المشاركة في استقبال ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بالوديعة والعمل على تحقيق تطلعات القيادة، مشيداً بالمبادرات التي تقدمها الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية بالمحافظة.
وأعرب المعتمرون اليمنيون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ لما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، إضافة إلى الخدمات التي يحظى بها المعتمرون والحجاج من جميع أنحاء العالم الإسلامي.