مسؤولو جمعية مراكز الأحياء بالطائف يزورون مركز حي الهدا النسائي

وكان باستقبالهم نائبة رئيس مجلس حي الهدا النسائي، رباب رداد النمري، ورئيسة لجنة الإصلاح بالمركز الدكتورة منى النمري، وأعضاء المركز، والمتطوع بالمركز النسائي ، رداد النمري ، حيث تم من خلال الزيارة عرض أهم برامج وإنجازات المركز لعام 21- 22 20 م ، بعد ذلك تناول الحاضرون أبرز الاحتياجات الخاصة بالمركز وتطلعاته للفترة القادمة.