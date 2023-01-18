مسؤولو جمعية مراكز الأحياء بالطائف يزورون مركز حي الهدا النسائي

استكمالاً لزيارات مراكز الأحياء التابعة للأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف من قبل مدير شؤون المراكز، ناصر بن سعيد القرني، وعدد من عضوات الفريق التطوعي النسائي بالجمعية ، هند السليماني، و ريم الحارثي ، تمت زيارة مركز حي الهدا النسائي.
وكان باستقبالهم نائبة رئيس مجلس حي الهدا النسائي، رباب رداد النمري، ورئيسة لجنة الإصلاح بالمركز الدكتورة منى النمري، وأعضاء المركز، والمتطوع بالمركز النسائي ، رداد النمري ، حيث تم من خلال الزيارة عرض أهم برامج وإنجازات المركز لعام 21- 22 20 م ، بعد ذلك تناول الحاضرون أبرز الاحتياجات الخاصة بالمركز وتطلعاته للفترة القادمة.
واختتم اللقاء بزيارة مقر المركز ومرافقه بالحي، كما قدم ناصر القرني شكره لرئيسة وأعضاء مجلس الحي والفريق التطوعي على الجهود المتميزة متمنياً لهم تقديم المزيد من العطاءات والمبادرات النوعية الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تحث عليها قيادتنا الرشيدة ، وتعود بالنفع لأهالي الأحياء.