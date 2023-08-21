نائب رئيس جامعة المؤسس يفتتح الملتقى الحادي عشر للإرشاد الجامعي

من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد، أن الملتقى يعد فرصة لتعريف الطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعة، بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات والأقسام العلمية، بالإضافة إلى الخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية، سعيًا لتهيئة الطلاب من كل الجوانب الإدارية والأكاديمية والاجتماعية لبداية عام دراسي مميز.