نائب رئيس جامعة المؤسس يفتتح الملتقى الحادي عشر للإرشاد الجامعي

افتتح نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية، الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، اليوم الاثنين، فعاليات "ملتقى الإرشاد الجامعي" الحادي عشر للطلاب والطالبات المستجدين، بالعام الدراسي 1445هـ.
وتنظم عمادة شؤون الطلاب، بالجامعة، الملتقى الذي يستمر لمدة أربعة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
وتجول نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، رافقه عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد، في المعرض المصاحب للملتقى، والذي ضم أجنحة للعمادات والكليات والمراكز.
ويهدف المعرض إلى تعريف الطلاب بالتخصصات العلمية والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة طيلة العام الدراسي.
ورحب نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، بأبنائه الطلاب وهنأهم بمناسبة قبولهم في الجامعة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية والتي تتطلب بذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي والاستفادة من إمكانات الجامعة وقدراتها العلمية والفكرية والخدمات والبرامج المقدمة للطالب.
وأكد أهمية عقد ملتقى الإرشاد الجامعي السنوي، ودوره في تعريف الطلاب بالتخصصات العلمية والمجالات المتاحة لهم، كذلك الخدمات والبرامج التي تقدمها الجامعة.
من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد، أن الملتقى يعد فرصة لتعريف الطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعة، بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات والأقسام العلمية، بالإضافة إلى الخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية، سعيًا لتهيئة الطلاب من كل الجوانب الإدارية والأكاديمية والاجتماعية لبداية عام دراسي مميز.
ويقدم الملتقى لقاءات إرشادية، وقد شمل اليوم الأول، التعريف بخدمات وبرامج مركز الإرشاد الجامعي قدمه الدكتور صلحي بن علي الفقيه، واللقاء الثاني، بعنوان "أنشطة وخدمات وفعاليات عمادة شؤون الطلاب" قدمه وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري.
وجاء اللقاء الثالث، بعنوان "التميز الجامعي والأكاديمي"، قدمه وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية الدكتور هاني بن سامي برديسي.
وخصصت اللجنة المنظمة للملتقى يومي الاثنين والثلاثاء، للطلاب، والأربعاء والخميس، للطالبات، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساءً.
ويضم الملتقى أجنحة للعمادات والكليات والمراكز والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة. كما يضم العديد من اللقاءات الإرشادية.