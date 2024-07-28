"تعليم الطائف": إحداث 12 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية و13 روضة أطفال في العام الدراسي الجديد

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف إحداث 12 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات و13 روضة أطفال، مع بداية العام الدراسي القادم 1446هـ، في المحافظة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًا، وذلك في إطار استعدادها للعام الدراسي الجديد.