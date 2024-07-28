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"تعليم الطائف": إحداث 12 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية و13 روضة أطفال في العام الدراسي الجديد
"الغامدي" نوَّه بحرص القيادة الرشيدة على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة للطلاب والطالبات
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف إحداث 12 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات و13 روضة أطفال، مع بداية العام الدراسي القادم 1446هـ، في المحافظة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًا، وذلك في إطار استعدادها للعام الدراسي الجديد.
ونوّه عبر "سبق" المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، بالدعم اللامحدود والمتواصل للقيادة الرشيدة للتعليم، وحرصها الدائم على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة للطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية.
وأعرب عن شكره وامتنانه لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، ومحافظ الطائف؛ لحرصهم ومتابعتهم المستمرة، مثمّنًا لوزير التعليم دوره وحرصه على توفير البيئة المدرسية المحفّزة للإبداع والابتكار.