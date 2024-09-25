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"توطين نجران" تواصل جولاتها الرقابية على نشاط مكاتب العقار بالمنطقة
تفقدت 42 منشأة وبلغ عدد السعوديين فيها 38 موظفًا وموظفة واحدة
نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط مكاتب العقار بنجران وشرورة وحبونا خلال الأسبوع، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.
وقامت اللجنة بزيارة ٤٢ منشأة وحصرت خلالها الموظفين والموظفات، حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في المحال التي تم زيارتها ٣٩ موظفًا سعوديًا منهم موظفة سعودية واحدة وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في المنشآت التي تمت زيارتها ٢١ وافدًا من مختلف الجنسيات، وتم حصر فرصتين للعمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.