"توطين نجران" تواصل جولاتها الرقابية على نشاط مكاتب العقار بالمنطقة

وقامت اللجنة بزيارة ٤٢ منشأة وحصرت خلالها الموظفين والموظفات، حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في المحال التي تم زيارتها ٣٩ موظفًا سعوديًا منهم موظفة سعودية واحدة وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في المنشآت التي تمت زيارتها ٢١ وافدًا من مختلف الجنسيات، وتم حصر فرصتين للعمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.