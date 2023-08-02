مدير تعليم الطائف يقف على برامج وفعاليّات الملتقى العلمي الصيفي 2023

شدد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي على أهمية برامج فعاليّات الملتقى العلمي الصيفي 2023 للطلاب في مركز الطائف العلمي، والتي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب، من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية، بما يعزّز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية.
واطلع المدير العام على آلية عمل الملتقى العلمي الصيفي وشاهد المحاضرات العلمية المقامة للطلاب ثم شاهد عرضًا مرئيًا عن فعاليّات الملتقى الصيفي ثم تجول داخل الوحدات العلمية واطلع على المعروضات التفاعلية والقبة الفلكية والمرصد الفلكي مشيدًا بالجهود المبذولة في الملتقى العلمي الصيفي.
ونوه بدور المركز في تنمية المهارات والقدرات العلمية لدى الطلبة واستثمار طاقاتهم بما يخدم وطنهم ومستقبلهم، ودوره كذلك في نشر الوعي بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.
ويأتي هذا الملتقى ضمن البرامج والملتقيات العلمية الصيفية التي أطلقتها وزارة التعليم ممثلة في وكالة البرامج التعليمية تحت شعار "الصيف يجمعنا" لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية.