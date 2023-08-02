مدير تعليم الطائف يقف على برامج وفعاليّات الملتقى العلمي الصيفي 2023

شدد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي على أهمية برامج فعاليّات الملتقى العلمي الصيفي 2023 للطلاب في مركز الطائف العلمي، والتي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب، من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية، بما يعزّز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية.