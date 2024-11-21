بمشاركة أكثر من 40 طالبًا وطالبة... جامعة جازان تنظم النسخة الثالثة من مسابقة الرسم الهندسي

وأضاف أن عدد الطلاب والطالبات الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة ممن انطبقت عليهم الشروط المحددة والمعلنة قد بلغ أكثر من 40 طالبًا وطالبة ينتمون إلى كلية الهندسة، وتشرف لجنة تحكيمية على مراحل وشؤون المسابقة وضبط الوقت لإنجاز المطلوب، ومن ثم إعلان الفائزين والفائزات الذين سيتم تكريمهم في نهاية المسابقة.