بمشاركة أكثر من 40 طالبًا وطالبة... جامعة جازان تنظم النسخة الثالثة من مسابقة الرسم الهندسي

نظمت جامعة جازان، ممثلة بكلية الهندسة وعلوم الحاسب بالتعاون مع نادي الهندسة وعلوم الحاسب بالجامعة مسابقة في مجال الرسم الهندسي باستخدام برنامج SOLIDWORKS في نسختها الثالثة.
جاء ذلك بحضور عميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب الدكتور موسى بن محمد خبراني ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والطلاب والطالبات صباح اليوم الخميس في بهو كلية الهندسة وعلوم الحاسب بالمدينة الجامعية.
وأوضح الدكتور موسى خبراني أن المسابقة تأتي ضمن جهود الكلية في رفع مهارات الطلاب والطالبات في الرسم الهندسي وتطبيقاته المختلفة وإتاحة الفرصة لهم للمنافسة واكتساب المعرفة والخبرة في سرعة إنجاز الرسومات ودقة وسلامة الأبعاد والإخراج العام للرسومات الهندسية المحددة.
وأضاف أن عدد الطلاب والطالبات الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة ممن انطبقت عليهم الشروط المحددة والمعلنة قد بلغ أكثر من 40 طالبًا وطالبة ينتمون إلى كلية الهندسة، وتشرف لجنة تحكيمية على مراحل وشؤون المسابقة وضبط الوقت لإنجاز المطلوب، ومن ثم إعلان الفائزين والفائزات الذين سيتم تكريمهم في نهاية المسابقة.