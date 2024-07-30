كليات الخليج تنظم لقاءً عن "دور المعلوماتية الصحية في تحقيق رؤية الوزارة المستمدة من 2030"

تحت رعاية رئيس مجلس أمناء كليات الخليج الدكتور محمد بن ظافر الدوسري، وبالتعاون مع فرع وزارة الصحة بمحافظة حفر الباطن، وتجمع حفر الباطن الصحي، نظمت كليات الخليج لقاءً بعنوان "دور المعلوماتية الصحية في تحقيق رؤية وزارة الصحة المستمدة من رؤية 2030"، وذلك بمشاركة مدير فرع وزارة الصحة بحفر الباطن الدكتور ناصر بن راشد الصافي، والرئيس التنفيذي لتجمع حفر الباطن الصحي الدكتور تركي بن عبدالله المقبل، ووكيل الشؤون الأكاديمية في الكليات الدكتور سلطان بن سعد الحربي.