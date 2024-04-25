450 مستفيداً لمبادرة القراءة المتجولة في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة المرحلة الثانية بعدد تجاوز 450 مستفيداً حضوراً في موقع الحدث بحديقة الملك فهد وعن طريق المكتبة الإلكترونية للمبادرة من المبادرة المجتمعية القراءة المتجولة، والتي ينفذها فريق بواسل المدينة التطوعي من ثانوية الأمير عبدالمحسن، في حديقة الملك فهد.
يأتي ذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية (هاكاثون تعليم المدينة المنورة) لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي وبالشراكة مع عدد من الجهات المتعاونة وبرعاية جمعية المكفوفين الأهلية (رؤية) ومشاركة مجتمعية مع أمانة منطقة المدينة المنورة، الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، مركز مهارات للعمل التطوعي، وقف واحة طيبة للتخاطب، فريق صناعة المدربين التطوعي.