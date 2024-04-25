450 مستفيداً لمبادرة القراءة المتجولة في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة

يأتي ذلك ‏في إطار البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية (هاكاثون تعليم المدينة المنورة) لمؤسسة ‫جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي وبالشراكة مع عدد من الجهات المتعاونة وبرعاية جمعية المكفوفين الأهلية (رؤية) ومشاركة مجتمعية مع أمانة منطقة المدينة المنورة، الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، مركز مهارات للعمل التطوعي، وقف واحة طيبة للتخاطب، فريق صناعة المدربين التطوعي.