"وعي" تُقيم دورةً تدريبية لإعداد الممارسين الصحيين حول خطر المخدرات

وقال مشرف الدورة محمود عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع، أستاذ الطب الوقائي ومدير عام الخدمات الطبية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إن الدورة تستهدف إعداد الممارسين والمثقفين والمرشدين الطلابيين والمختصين في بيئات العمل للتثقيف والتوجيه والإرشاد والتعريف بوسائل طلب المساعدة للاستشارة، وطلب العلاج من الجهات مختصّة، والتعرف على الجهود والإمكانات التي تقدّمها هذه الجهات. وقد تم إعداد كتيّب خاص بهذه المهارات والمهام اللازمة للمثقف ليتمكن من الرجوع إليها، ووزعت ورقيًّا وإلكترونيًّا لتسهيل نشرها بين المختصين.