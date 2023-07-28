"وعي" تُقيم دورةً تدريبية لإعداد الممارسين الصحيين حول خطر المخدرات

في إطار مبادرة تكاتف بمنطقة الرياض المتزامنة مع حملة الحرب على المخدرات؛ أقامت جمعية وعي لصحة المجتمع عضو المبادرة، دورةً تدريبية لمدة ثلاثة أيام؛ لإعداد الممارسين الصحيين والمثقفين بخطر وأضرار المخدرات، باعتمادٍ تدريبي من هيئة التخصُّصات الصحية، وبحضور نخبة من المدرّبين الأكاديميين والقياديين بمختلف القطاعات الصحية والجهات المعنية بمكافحة المخدرات.
وبلغ عدد المشاركين عشرين مدرباً وخبيراً وقائياً وعلاجياً وتأهيلياً من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ووزارة الصحة، ومجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والبرنامج الوطني للوقاية من المخدرات، وكذلك من الجمعيات المشاركة في مبادرة تكاتف والشركاء.
حضر الدورةَ أكثرُ من سبعين متدربًا، وقد عُقدت الدورة باستضافة مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، والتي شارك في افتتاحها المديرُ التنفيذي للمجمع الدكتور حسن بن رافع الشهري، وقيادات مبادرة تكاتف.
وقال مشرف الدورة محمود عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع، أستاذ الطب الوقائي ومدير عام الخدمات الطبية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إن الدورة تستهدف إعداد الممارسين والمثقفين والمرشدين الطلابيين والمختصين في بيئات العمل للتثقيف والتوجيه والإرشاد والتعريف بوسائل طلب المساعدة للاستشارة، وطلب العلاج من الجهات مختصّة، والتعرف على الجهود والإمكانات التي تقدّمها هذه الجهات. وقد تم إعداد كتيّب خاص بهذه المهارات والمهام اللازمة للمثقف ليتمكن من الرجوع إليها، ووزعت ورقيًّا وإلكترونيًّا لتسهيل نشرها بين المختصين.
جدير بالذكر أن الدورةَ جزءٌ من مبادرة تكاتف التي تنطلق لمدة ثلاثة أشهر بين وقاية وتأهيل وتدريب واستشارات وحملات ميدانية، في أماكن التجمعات والمولات وبيئات العمل في أنحاء منطقة الرياض المختلفة، وستستمرّ إلى نهاية الشهر الأول من بدء الدراسة للمشاركة مع القطاعات التعليمية في بعض المناشط. تقود المبادرةَ جمعياتُ: وعي لصحة المجتمع، وعناية الصحية، والجمعية السعودية لعلاج الإدمان، وجمعية إشراقة لتأهيل المتعافين من الإدمان؛ من خلال لجنة إشرافية بقيادة الدكتور عبدالرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الصحية.
وقد أشار المدير التنفيذي لجمعية وعي لصحة المجتمع، رياض بن رزاق العنزي، إلى أن الجمعية ستقيم المعرض التوعوي الثاني يومَي الجمعة والسبت بمول الرياض بارك، كجزء من خمسين فعالية تنفّذها الجمعية في إطار المبادرة بمنطقة الرياض.