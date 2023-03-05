المنيع: "موسم القصب" يحقق مستهدفات رؤية 2030 التي ترتكز على الاستثمار الأمثل للموارد

أكد الدكتور عثمان عبدالعزيز المنيع عضو مجلس منطقة الرياض بأن "موسم ملح القصب" كفكرة امتدت لسنوات مضت، ولكن الجميل أن يتم تنفيذها اليوم وفق رؤية قيادتنا الرشيدة "رؤية 2030" التي ترتكز على المبادرات الفردية والاستثمار الأمثل للموارد الوطنية".
وقال "المنيع": على شرف وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تم يوم الخميس الماضي 10 شعبان 1444هـ، تدشين "موسم الملح" بمدينة القصب مدينة الملح والشعر حيث أنجبت أشهر شاعر شعبي وهو حميدان الشويعر الذي للمملحة وللملح بشعره أجزله مماً يؤكد العمق التاريخي لملح القصب".
وتابع: "لعل هذا الموسم، يحيي فكرة تطوير صناعة الملح التي انبثقت قبل أكثر من 30 عاماً، حيث حاول الشيخ "عبدالله القصبي" - رحمه الله - والد معالي الدكتور ماجد، أن ينشئ مصنعاً للملح بهدف مصلحة القصب وأهلها إلا أن البعض من ملاك المملحة آنذاك ذهبوا له في مسكنه في جدة وأبلغوه عدم رغبتهم في ذلك، وهنا توقفت الفكرة".
وأكمل: "لعل زيارة معاليه اليوم وهو الخبير في المجال الاستثماري تحيي لنا الفكرة كمشروع استثماري قوي وفق أسس تجارية تخدم المصلحة العامة ومصالح أهالي القصب خاصة أن نوعية الملح من أفضل النوعيات ويتميز بجودة عالية مع قلة تكاليف الإنتاج، ويمكن أن تشمل استثمارات "الذهب الأبيض"، مراكز صحية للاستشفاء كما هو موجود في كثير من الدول المتقدمة".
وأردف: " أثناء الاجتماعات التحضيرية لـ"موسم الملح"، استعادت ذاكرتي أول لقاء لي مع جد الدكتور ماجد العم عثمان القاسم برفقة والدي - رحمه الله، وكنت حينها طالباً في المرحلة الثانوية أثناء وليمة غداء أقامها الخال الشيخ عبدالله الشعلان مدير عام المشاريع في وزارة العدل آنذاك، احتفاء بزيارة العم عثمان القاسم الرياض قادماً من الزبير - رحم الله الجميع".
وأضاف: "استمر تواصل هذه العائلة الكريمة مع القصب وأهلها على مدار السنوات وفي كثير من المواقف سواء على المستوى الفكري أو المالي، حيث يمثل الصديق المهندس طارق بن عثمان القصبي، أنموذجاً مشرفاً لاستمرارية عطاء هذه العائلة لمدينتهم القصب".