المنيع: "موسم القصب" يحقق مستهدفات رؤية 2030 التي ترتكز على الاستثمار الأمثل للموارد

وتابع: "لعل هذا الموسم، يحيي فكرة تطوير صناعة الملح التي انبثقت قبل أكثر من 30 عاماً، حيث حاول الشيخ "عبدالله القصبي" - رحمه الله - والد معالي الدكتور ماجد، أن ينشئ مصنعاً للملح بهدف مصلحة القصب وأهلها إلا أن البعض من ملاك المملحة آنذاك ذهبوا له في مسكنه في جدة وأبلغوه عدم رغبتهم في ذلك، وهنا توقفت الفكرة".