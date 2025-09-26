أمانة الشرقية تحتفي باليوم الوطني الـ95 بإصدار خاص يوثق مسيرة الإنجاز

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية عددًا خاصًا من مجلتها الدورية بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، متضمنًا مواد وتقارير أبرزت مسيرة الوطن وإنجازاته التنموية في مختلف المجالات.
وجاء العدد بحلة مميزة من حيث الإخراج والتصميم والمحتوى، جامعًا مقالات ثرية جسدت روح الانتماء والولاء، إلى جانب تغطيات خاصة عن إنجازات الأمانة ومشاريعها المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحظي الإصدار بإشادة واسعة من القراء والمتابعين الذين أثنوا على الجهود المبذولة في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء، مؤكدين أن هذا العدد يعكس الدور البارز للأمانة في خدمة الوطن والمواطن.
وفي مقالة لها بالمجلة، أكدت رئيس التحرير ومدير عام إدارة الإعلام بالأمانة مها الوابل أن "الشرقية أمانة ليست صفحات تُطبع، بل نبض يكتب.. كل عدد منها هو حكاية تنقل من روح الوطن، وتنمو بفكر يُعطي بلا حدود ويحقق بلا توقف".
وأضافت أن المجلة تمثل منصة لصناعة وعي، وتعزيز قيمة المسؤولية، والاحتفاء بالمنجزات الوطنية، مشيرة إلى أن كل عدد منها يعد نافذة للمجتمع على مسيرة الأمانة وتوثيقًا للحظات العطاء والنجاح.
واختتمت الوابل بقولها إن "الشرقية أمانة في كل مناسبة وطنية لا تحتفل فقط بالحدث، بل تصنع له معنى أبعد ومحتوى يليق بمكانة الوطن"، مؤكدة أن الإصدار الأخير أضاء جوانب من مسيرة التنمية واستعرض الإنجازات والمشاريع التي ترسم مستقبل المملكة برؤية 2030.