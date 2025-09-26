أمانة الشرقية تحتفي باليوم الوطني الـ95 بإصدار خاص يوثق مسيرة الإنجاز

وفي مقالة لها بالمجلة، أكدت رئيس التحرير ومدير عام إدارة الإعلام بالأمانة مها الوابل أن "الشرقية أمانة ليست صفحات تُطبع، بل نبض يكتب.. كل عدد منها هو حكاية تنقل من روح الوطن، وتنمو بفكر يُعطي بلا حدود ويحقق بلا توقف".