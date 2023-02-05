محافظ جدة يفتتح معرض "صنع بيدي" في نسخته الـ 16 بجامعة المؤسس

افتتح محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأحد، معرض المشاريع الصغيرة "صنع بيدي" في نسخته الـ 16، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، ويستمر خمسة أيام، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
جاء ذلك نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وتجوّل المحافظ، في المعرض، الذي يضم أكثر من 164 مشروعًا في أقسام متنوعة تشمل: الرسم والمرأة والأزياء والمنزل والغذاء والتغذية والمطبوعات والهدايا والتصوير والمونتاج والألعاب التعليمية، عمل عليها 230 طالبًا وطالبة من رواد المشروعات الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية؛ لإثراء المنتجات المحلية بصناعة وطنية عالية الجودة، ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأشاد محافظ جدة، بمشروعات المشاركين الصغيرة ومواهبهم، وبما شاهده من أعمال مشرفة من أبناء وبنات هذا الوطن.
وقال عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مهند بن غازي عابد: إن المعرض يهدف إلى تقديم المشروعات الصغيرة وعرضها للمجتمع، وتسويق منتجاتهم على نطاق واسع، وتعزيز ثقة المجتمع بأبنائه من خلال إتاحة الفرصة لهم بالظهور كمُنتجين مبدعين قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية.
من جانبها أشارت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات بشطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة أروى بنت حسني عرب، إلى أن المعرض يتوافق مع الهدف الاستراتيجي لخطة الجامعة، وهو البحث والابتكار وريادة الأعمال.
وأكدت الدكتورة "أروى" سعي الجامعة لتوفير كل الفرص لإعداد جيل يستشرف المستقبل بمهاراته التنافسية، فنيًا وعمليًا، ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص.
ويُعد معرض "صنع بيدي" أحد أهم الفعاليات السنوية المَعنية بتمكين رواد المشروعات الصغيرة وتدريبهم وتسويق مشروعاتهم، كما يمثّل المرحلة الأخيرة لرخصة المشروعات الصغيرة؛ حيث يسبقها عددٌ من مراحل التدريب وتقييم المشروعات وتطويرها، من أجل دعم رواد الأعمال وتأهيلهم لخوض غمار المنافسة في سوق العمل.