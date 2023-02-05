محافظ جدة يفتتح معرض "صنع بيدي" في نسخته الـ 16 بجامعة المؤسس

وتجوّل المحافظ، في المعرض، الذي يضم أكثر من 164 مشروعًا في أقسام متنوعة تشمل: الرسم والمرأة والأزياء والمنزل والغذاء والتغذية والمطبوعات والهدايا والتصوير والمونتاج والألعاب التعليمية، عمل عليها 230 طالبًا وطالبة من رواد المشروعات الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية؛ لإثراء المنتجات المحلية بصناعة وطنية عالية الجودة، ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.