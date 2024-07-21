وسط إقبال كبير.. انطلاق فعاليّات مهرجان "السمن والسمين 3" بعسير

انطلقت عصر اليوم فعاليّات مهرجان "السمن والسمين" في نسخته الثالثة الذي تنظمه بلدية بللحمر بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بللحمر ومركز الأثب 70 كيلو شمال أبها، إذ يُقام المهرجان ضمن فعاليّات صيف عسير السياحية لهذا العام ١٤٤٦.
جاء ذلك بحضور نائب رئيس الغرفة التجارية بأبها مهدي آل هضبان ورئيس مركز الأثب عبد المجيد عثمان آل جرادة ورئيس بلدية بللحمر المهندس عبدالله رفييد آل مناع ووجهاء المركز.
ويستمر المهرجان لمدة خمسة أيام ويشمل المهرجان العديد من الفعاليّات المصاحبة أمسيات شعرية - خيمة تسوق- مسرح عروض - مسرح الطفل، كما يشتمل المهرجان على العديد من الفعاليّات التراثية والأنشطة المجتمعية والسياحية والثقافية.
وشهد المهرجان خلال يومه الأول كثافة عددية للزوار والسياح القادمين من عسير وخارجها.
وتتميز العديد من الأسر في مركز الأثب في صناعة الزبد والسمن البلدي بمختلف مراحل إعداده من حليب الأنعام، إضافة إلى أدوات حفظ الحليب والسمن بالطرق القديمة تعرف بـ “العكة” وأخرى حديته وكذلك تعرض ضمن الفعاليّة نوادر الإبل والمواشي.
يُشار إلى أن فكرة مهرجان "السمن والسمين" جاءت من منطلق الميزة النسبية للمنطقة، حيث يتمتع مركز الأثب التابع لإمارة منطقة عسير بميزة نسبية في إنتاج السمن والسمين.