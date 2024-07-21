وسط إقبال كبير.. انطلاق فعاليّات مهرجان "السمن والسمين 3" بعسير

وتتميز العديد من الأسر في مركز الأثب في صناعة الزبد والسمن البلدي بمختلف مراحل إعداده من حليب الأنعام، إضافة إلى أدوات حفظ الحليب والسمن بالطرق القديمة تعرف بـ “العكة” وأخرى حديته وكذلك تعرض ضمن الفعاليّة نوادر الإبل والمواشي.