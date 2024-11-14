"الندوة العالمية" تكرم الطلاب المتفوقين في مركز الأيتام بمدينة إسيولو بكينيا

كرم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كينيا الطلاب المتفوقين في مركز الأيتام بمدينة "إسيولو" في حفل الختام السنوي، بحضور عدد كبير من الضيوف وأولياء الأمور والمسؤولين من ممثلي المؤسسات التعليمية الخاصة أو العامة الذين أشادوا بجهود الندوة العالمية ودورها الرائد في العناية بالشباب، خاصة في مجال التعليم وخدمة المجتمع.