"الندوة العالمية" تكرم الطلاب المتفوقين في مركز الأيتام بمدينة إسيولو بكينيا

كرم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كينيا الطلاب المتفوقين في مركز الأيتام بمدينة "إسيولو" في حفل الختام السنوي، بحضور عدد كبير من الضيوف وأولياء الأمور والمسؤولين من ممثلي المؤسسات التعليمية الخاصة أو العامة الذين أشادوا بجهود الندوة العالمية ودورها الرائد في العناية بالشباب، خاصة في مجال التعليم وخدمة المجتمع.
وبدوره نوه مدير مكتب الندوة إرشاد عبده إبراهيم، إلى الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، ودعمها السخي للمجتمعات المحتاجة في العالم.
وأشار الى أن الندوة تُعنى دائمًا بالأيتام وتهتمّ بتفوقهم العلمي والدراسي ليكونوا لبنات واعدة في بناء المجتمع، مؤكدًا مواصلةَ الجهود في خدمة هذه الشريحة التي تحتاج المزيد من الاهتمام والرعاية.