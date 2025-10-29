رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية يلتقي محافظ تربة لمناقشة تطوير الخدمات المائية بالمحافظة

التقى رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الزهراني اليوم محافظ تربة مرزوق بن عابد المطيري، وعضو المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور زابن عمر المرزوقي، وذلك بمقر القطاع في جدة، لمناقشة الأعمال والخدمات المائية والبيئية المقدمة للسكان والمقيمين في المحافظة.
وتناول اللقاء استعراض خطط الشركة لتطوير خدماتها المائية والبيئية في محافظة تربة، والعمل على زيادة نسب التغطية في المناطق غير المخدومة بشبكتي المياه والصرف الصحي، إضافة إلى بحث الحلول المتاحة لتحسين مستوى الخدمة وضمان وصولها إلى جميع المستفيدين، تحقيقًا لأعلى درجات الرضا لأهالي المحافظة