رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية يلتقي محافظ تربة لمناقشة تطوير الخدمات المائية بالمحافظة

وتناول اللقاء استعراض خطط الشركة لتطوير خدماتها المائية والبيئية في محافظة تربة، والعمل على زيادة نسب التغطية في المناطق غير المخدومة بشبكتي المياه والصرف الصحي، إضافة إلى بحث الحلول المتاحة لتحسين مستوى الخدمة وضمان وصولها إلى جميع المستفيدين، تحقيقًا لأعلى درجات الرضا لأهالي المحافظة