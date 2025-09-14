"بيئة الرياض" والأميرة موضي يطلقان شراكات لتعزيز الرفق بالحيوان عبر حملات توعوية وتطوير مرافق الإيواء

وأكد فرع الوزارة خلال اللقاء دوره في تنظيم أسواق النفع العام، ومراقبة العيادات والمستشفيات البيطرية، إلى جانب مكافحة الممارسات المخالفة، مشيرًا إلى استمرار الجهود في تطبيق الأنظمة واللوائح بما يضمن صحة الحيوان وسلامة المنتجات الحيوانية. كما استعرض مبادراته في مجال التوعية وتشجيع المربين وأصحاب المنشآت على الالتزام بأفضل الممارسات البيطرية.