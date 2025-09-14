"بيئة الرياض" والأميرة موضي يطلقان شراكات لتعزيز الرفق بالحيوان عبر حملات توعوية وتطوير مرافق الإيواء

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض اجتماعًا موسعًا مع صاحبة السمو الأميرة موضي بنت خالد آل سعود، الرئيسة التنفيذية للجمعية السعودية للرفق بالحيوان، لبحث شراكات نوعية تهدف إلى حماية الحيوانات وتعزيز معايير الرفق بها.
وأكد فرع الوزارة خلال اللقاء دوره في تنظيم أسواق النفع العام، ومراقبة العيادات والمستشفيات البيطرية، إلى جانب مكافحة الممارسات المخالفة، مشيرًا إلى استمرار الجهود في تطبيق الأنظمة واللوائح بما يضمن صحة الحيوان وسلامة المنتجات الحيوانية. كما استعرض مبادراته في مجال التوعية وتشجيع المربين وأصحاب المنشآت على الالتزام بأفضل الممارسات البيطرية.
من جانبها، شددت الأميرة موضي بنت خالد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والجمعيات المتخصصة، مثمنة جهود الوزارة في الرقابة وتطوير الأنظمة، وداعية الجمعيات الخيرية والمجتمعية إلى تكثيف البرامج التطوعية والميدانية لنشر ثقافة الرفق بالحيوان في مختلف مناطق المملكة.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إطلاق مبادرات نوعية تشمل حملات توعوية، وتطوير مرافق الإيواء والرعاية، وتحسين الرقابة الميدانية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرفق بالحيوان.