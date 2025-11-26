"ولادة وأطفال جدة" ينال اعتماد "صديق الطفل" من الصحة العالمية واليونيسيف

ويأتي اعتماد "صديق الطفل" تتويجًا لتطبيق المستشفى الخطوات العشر لإنجاح الرضاعة الطبيعية، عبر تبني سياسة واضحة لتغذية الرضع، وتدريب الكوادر الصحية، وتوعية الأمهات، إضافة إلى تمكين التلامس المبكر بين الأم ومولودها، ودعم الرضاعة الطبيعية دون إدخال بدائل إلا لضرورة طبية.