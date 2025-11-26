"ولادة وأطفال جدة" ينال اعتماد "صديق الطفل" من الصحة العالمية واليونيسيف

احتفل مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة بحصوله على شهادة اعتماد "مستشفى صديق الطفل"، بعد اجتيازه لمعايير منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة اليونيسيف، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الأستاذ الدكتور شادي بن سالم الخياط، وعدد من النواب والمساعدين ومديري الإدارات.
وأكد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال الدكتور سامر بن إبراهيم أسرة، أن هذا الإنجاز يُجسّد التزام منسوبي المستشفى برفع جودة خدمات رعاية الأمومة والطفولة، موجّهًا شكره لفريق دعم الرضاعة الطبيعية على جهودهم المتميزة.
ويأتي اعتماد "صديق الطفل" تتويجًا لتطبيق المستشفى الخطوات العشر لإنجاح الرضاعة الطبيعية، عبر تبني سياسة واضحة لتغذية الرضع، وتدريب الكوادر الصحية، وتوعية الأمهات، إضافة إلى تمكين التلامس المبكر بين الأم ومولودها، ودعم الرضاعة الطبيعية دون إدخال بدائل إلا لضرورة طبية.
ويُعزز هذا الاعتماد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي ورفع جودة الحياة، من خلال دعم ممارسات الرضاعة الطبيعية التي تُعد أساسًا لصحة الأجيال وبناء طفل يتمتع بالمناعة والنمو السليم.