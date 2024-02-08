قدموا له ميدالية تذكارية.. عمدة الشرائع يشارك "عشاق الشوامخ" نشاطهم البدني في جبل ثور

ويأتي هذا الدعم من عمدة حي الشرائع تماشياً مع الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد حفظه الله، بأن يكون الشعب حيوياً وصحياً، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال ممارسة الأنشطة المعززة للصحة والبعد عن الخمول والكسل لما لها من أضرار صحية ومجتمعية.