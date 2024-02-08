قدموا له ميدالية تذكارية.. عمدة الشرائع يشارك "عشاق الشوامخ" نشاطهم البدني في جبل ثور

قدم نادي عشاق الشوامخ بمكة المكرمة الشكر والتقدير لعمدة حي الشرائع/ صلاح علي الرويس، وذلك نظير مشاركته للفريق تمرينهم أمس لصعود جبل ثور دعماً لهم وتشجيعاً للأندية الأخرى المحبة لصعود الجبال والاستمتاع بالإطلالة من قمة جبل ثور.
ويأتي هذا الدعم من عمدة حي الشرائع تماشياً مع الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد حفظه الله، بأن يكون الشعب حيوياً وصحياً، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال ممارسة الأنشطة المعززة للصحة والبعد عن الخمول والكسل لما لها من أضرار صحية ومجتمعية.
ومن جانبه، قال كابتن الفريق عبدالله البشيري: كان لحضور العمدة بيننا رسالة واضحة وصلت قلوبنا و أذهاننا بأن القادة والمسؤولين في هذا البلد حريصون على تعزيز وغرس القيم الهادفة لتحقيق كل ما هو خير لهذا البلد وقاطنيه من خلال القدوة الصالحة والمبادرة بمشاركة الأندية الرياضية والاجتماعية أنشطتها الإيجابية والمعززة لغرس القيم وتحقيق الأهداف المؤدية لجودة الحياة والرقي بالمجتمع وأفراده.
وقدم الفريق ميدالية تذكارية لعمدة حي الشرائع في قمة جبل ثور تأكيداً على علو همتنا وسمو رسالته مؤكدين أنهم سيواصلون أهدافهم الرياضية والمجتمعية المجانية لخدمة مكة المكرمة والإسهام في رقي هذا البلد لنكون مواطنين إيجابيين ومبادرين بالخير لمكة المكرمة و بلدنا المعطاء.