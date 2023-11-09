"جامعة المؤسس" تُوَقّع عقد خدمات مع المجلس الأمريكي لممتحني "طب الأسنان"

وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز -ممثلة في كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي- عقد خدمات مع المجلس الأمريكي لممتحني طب الأسنان ADEX لعقد اختبارات الترخيص الأمريكي لمزاولة مهنة لأطباء الأسنان.
تم التوقيع بحضور رئيسة الجامعة المكلفة الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم ونائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور عبدالغني ميرة، ووكلاء ووكيلات الكلية، ومدير وحدة التطوير والجودة بالكلية، ورئيس المجلس الأمريكي لممتحني طب الأسنان الدكتور مارك أرمسترونج، والرئيس التنفيذي للمجلس أليكس ڤانديڤير، ومجموعة من أعضاء المجلس يوم أمس الأربعاء عبر الاتصال المرئي.
وبموجب عقد الخدمات يعقد المجلس اختبار الرخصة الأمريكية لمزاولة مهنة طب الأسنان في رحاب جامعة الملك عبدالعزيز، ويشمل جميع تخصصات طب الأسنان؛ مثل التعويضات السنية، والعلاجات الترميمية، والفحص السريري المنظم الموضوعي، بالإضافة إلى تخصص علاج اللثة.. وبحسب الاتفاقية سيكون أول موعد للاختبار في الفترة من 23 يونيو إلى 27 يونيو 2024.
وتنص الاتفاقية على أن يستعين المجلس بممتحنين من ذوي الخبرة والمؤهلين والمرخصين في مجال طب أسنان لإجراء الامتحانات، وكذلك عددٍ من الموظفين والفنيين لإدارة الاختبار.
ويسبق الاختبار زيارة من قِبَل فريق من أعضاء المجلس لإجراء التدريب اللازم للطلاب والكادر التعليمي والفني والإداري؛ لتعريفهم بطبيعة الاختبار وإجراءاته.
وأوضح عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور عبدالغني ميرة أنه قد تم اختيار كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز لعقد اختبارات الرخصة الأمريكية؛ للحصول على رخصة مزاولة المهنة، كمقر معتمد وحيد من خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية؛ كون كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز هي كلية طب الأسنان الوحيدة في العالم المعتمدة من هيئة الاعتماد الأمريكي "كودا" خارج الولايات المتحدة الأمريكية.. وبالتالي فإن خريجي الكلية أو أي خريج من أي كلية معتمدة من الكودا في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي طبيب أسنان في أي بلد حول العالم؛ قد سَبَق وتخرج من كلية معتمدة من الكودا؛ بإمكانه دخول هذا الاختبار في كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز، والحصول على رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف "ميرة" أن ذلك سيساهم في استقطاب العديد من أطباء وطبيبات الأسنان من جميع أنحاء العالم والراغبين في الحصول على الرخصة الأمريكية لمزاولة مهنة طب الأسنان؛ تماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجال الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى الاستدامة ورفع معايير أطباء الأسنان.