"جامعة المؤسس" تُوَقّع عقد خدمات مع المجلس الأمريكي لممتحني "طب الأسنان"

وأوضح عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور عبدالغني ميرة أنه قد تم اختيار كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز لعقد اختبارات الرخصة الأمريكية؛ للحصول على رخصة مزاولة المهنة، كمقر معتمد وحيد من خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية؛ كون كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز هي كلية طب الأسنان الوحيدة في العالم المعتمدة من هيئة الاعتماد الأمريكي "كودا" خارج الولايات المتحدة الأمريكية.. وبالتالي فإن خريجي الكلية أو أي خريج من أي كلية معتمدة من الكودا في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي طبيب أسنان في أي بلد حول العالم؛ قد سَبَق وتخرج من كلية معتمدة من الكودا؛ بإمكانه دخول هذا الاختبار في كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز، والحصول على رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان في الولايات المتحدة الأمريكية.