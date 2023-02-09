تعليم بحرة يختتم معرض التوعية بأضرار المخدرات والتدخين

يشار إلى أنه مثّل ثانوية "ابن سيرين" في المعرض الموجه الطلابي محمد الزهراني ومدير المدرسة خالد المحوري ومنسوبوها حيث قاموا بالترتيب والتنظيم وقد تمت زيارة المعرض من قبل المدارس وأولياء الأمور وفق ما خطط له على مدار ثلاثة أيام.