تعليم بحرة يختتم معرض التوعية بأضرار المخدرات والتدخين

اختتم اليوم الخميس المعرض التوعوي عن أضرار المخدرات والتدخين في مدرسة ابن سيرين الثانوية بمحافظة بحرة، وذلك ضمن البرامج التي تقدمها إدارة تعليم مكة المكرمة وبمتابعة من مكتب التعليم بالمحافظة .
جاء ذلك بمشاركة جميع مدارس المحافظة بالإضافة الى بعض الجهات الأخرى مثل إدارة مكافحة المخدرات واللجنة الوقائية بالشؤون الصحية ومشروع تعظيم البلد الحرام وجمعية كفى ."
وقد تمثلت المشاركات في الصور والمجسمات وبعض العينات الحقيقية لبعض الممنوعات وكذلك بعض العينات من أجزاء أجسام ناس توفوا بسبب هذه الآفات الخطيرة مثل سرطان الرئة.
وصرح ماجد الحرازي، مدير مكتب تعليم بحرة بأن المعرض مكون من رسومات ومجسمات قام بها الطلاب، بهدف التوعية بخطر المخدرات والتعرف على الطرق المستخدمة التي تؤدي إلى خطر المخدرات.
يشار إلى أنه مثّل ثانوية "ابن سيرين" في المعرض الموجه الطلابي محمد الزهراني ومدير المدرسة خالد المحوري ومنسوبوها حيث قاموا بالترتيب والتنظيم وقد تمت زيارة المعرض من قبل المدارس وأولياء الأمور وفق ما خطط له على مدار ثلاثة أيام.