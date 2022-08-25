"تعليم عسير": 100 برنامج تدريبي تهيىء الكوادر التعليمية للعام الدراسي الجديد

نفذت إدارة التدريب والابتعاث بإدارة تعليم منطقة عسير خلال الأسبوع الحالي 100 برنامج تدريبي للمشرفين التربويين ومديري ووكلاء المدارس.
يأتي ذلك في إطار تهيئة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، حيث تم تنفيذ 40 برنامجًا تدريبيًا للبنين استفاد منها 5000 متدرب، وتنفيذ 60 برنامجًا للبنات استفاد منها 3500 متدربة.
وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العمري أن المعلمين والمعلمات وتزامنًا مع عودتهم مطلع الأسبوع المقبل يؤدون أدوارًا محورية، معبرًا في ذات الوقت عن اعتزازه بفرق العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس لقاء الجهود المبذولة لبدء عام دراسي جاد وحافل.
يذكر أن قيادات الإدارة قد نفذت جولات ميدانية للمدارس في كافة القطاعات لدعم الاستعداد والوقوف على جاهزية المدارس ووضع الحلول المناسبة لما قد يعرض سير العمل من تحديات.