"تعليم عسير": 100 برنامج تدريبي تهيىء الكوادر التعليمية للعام الدراسي الجديد

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العمري أن المعلمين والمعلمات وتزامنًا مع عودتهم مطلع الأسبوع المقبل يؤدون أدوارًا محورية، معبرًا في ذات الوقت عن اعتزازه بفرق العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس لقاء الجهود المبذولة لبدء عام دراسي جاد وحافل.