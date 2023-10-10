"صحة حائل" تنفّذ مبادرة ميدانية توعوية بعنوان "اعرف حقك"

نفّذت المديريةُ العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في الهيئة الطبية العامة؛ مبادرةً ميدانية توعوية بعنوان "اعرف حقك" لمدة "6" أيام.
وتم تنفيذ المبادرة في عدد من المولات والحدائق العامة، كما شملت الحملة زيارة عدد من المدارس "بنين - بنات" في مدينة حائل.
وتفصيلًا: أوضحت الهيئةُ الطبية العامة بصحة حائل أن المبادرة استهدفت خلال "6" أيام عدد "8239" مواطنًا ومواطنة، وعدد "2000" طالب وطالبة.
وأشارت إلى أنهُ تم توزيع "1200" مطوية في الشوارع الرئيسية وإشارات المرور؛ للتعريف بالمبادرة وتقديم معلومات مبسّطة عن دور الهيئة الطبية العامة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما أن المبادرة تهدف إلى تثقيف وتوعية المرضى المحولين للعلاج خارج المنطقة بحقوقهم.