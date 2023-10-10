"صحة حائل" تنفّذ مبادرة ميدانية توعوية بعنوان "اعرف حقك"

وأشارت إلى أنهُ تم توزيع "1200" مطوية في الشوارع الرئيسية وإشارات المرور؛ للتعريف بالمبادرة وتقديم معلومات مبسّطة عن دور الهيئة الطبية العامة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما أن المبادرة تهدف إلى تثقيف وتوعية المرضى المحولين للعلاج خارج المنطقة بحقوقهم.