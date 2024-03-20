برعاية أمين العاصمة المقدسة.. طائفة متعهدي الإعاشة بمكة تنظم الإفطار السنوي السابع

ومن جانب آخر، أوضح هشام كعكي العضو المنتدب لشركة البلد الأمين الذراع الاستثماري بأمانة العاصمة المقدسة بأن مبادرة مركاز البلد الأمين إحدى مبادرات شركة البلد الأمين والتي تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لتعزيز الشراكة وتوطيد العلاقة مع المستثمرين البلد الأمين تقدم من خلال هذه المبادرة منصة حوارية اتصالية فعّالة تجمع بين أصحاب المصلحة من المسؤولين والمستثمرين، بهدف تعزيز تبادل الآراء والخبرات وتقديم بيئة تشجيعية للتعاون وفتح باب الشراكات والفرص في مجال الاستثمار والتنمية والتطوير لزيادة جودة الحياة في المنطقة، وذلك من منطلق رؤية شركة البلد الأمين في تعزيز مكانتها كذراع استثماري لأمانة العاصمة المقدسة، وتعزيز قدرتنا على تحقيق النمو المستدام، وتذليل التحديات أمام المستثمرين وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.