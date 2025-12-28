"تعليم الرياض" يشارك بفعاليات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عبر 8 أركان تفاعلية

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، والذي يُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر 2025 حتى 3 يناير 2026م، وذلك من خلال حزمة من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف طلاب المدارس والزوار.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن المهرجان يمثل منصة وطنية تجمع بين التراث والاقتصاد والسياحة، مشيرًا إلى أن الإبل تُعد مكونًا أساسيًا في تاريخ المملكة وتراثها الثقافي، فضلاً عن كونها أحد روافد العيش في المجتمع السعودي.
وأوضح الثميري أن مشاركة تعليم الرياض شملت تنظيم رحلات مدرسية إلى المهرجان، والمساهمة في أجنحة إمارة منطقة الرياض ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب تقديم أنشطة تعليمية وتوعوية وترفيهية من خلال 8 أركان متنوعة، تهدف إلى ترسيخ الموروث الوطني وتعزيز الهوية الثقافية لدى النشء.
وشملت الأركان المشاركة ركن الهوية الوطنية الذي يعزز الانتماء الوطني ويربط بين تراث الإبل والهوية السعودية من خلال مسابقات للأطفال ورسائل وطنية وأنشطة تلوين، إضافة إلى زاوية تصوير تراثية تفاعلية.
كما ضم الركن الفني عرض لوحات تشكيلية بأساليب متنوعة تُجسد البيئة المحلية، إلى جانب ركن للمعروضات التراثية والأعمال الخزفية، وركن فيديو تفاعلي يعرض محتوى من إنتاج الطلبة المشاركين في النسخ السابقة، إلى جانب ركن التصوير التراثي، وركن الإبل والتراث، وركن الرسم والتلوين للأطفال.
وتسعى الإدارة من خلال هذه المشاركة إلى دعم الجهود الوطنية في المحافظة على التراث وتعزيز القيم الثقافية وربط الطلاب بالموروث الشعبي ضمن رؤية تعليمية تسهم في بناء الشخصية الوطنية المتكاملة.