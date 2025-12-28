"تعليم الرياض" يشارك بفعاليات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عبر 8 أركان تفاعلية

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن المهرجان يمثل منصة وطنية تجمع بين التراث والاقتصاد والسياحة، مشيرًا إلى أن الإبل تُعد مكونًا أساسيًا في تاريخ المملكة وتراثها الثقافي، فضلاً عن كونها أحد روافد العيش في المجتمع السعودي.