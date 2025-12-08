تعليم الطائف يُطلق حملة دولية للتوعية بجميع أنواع السرطان

ودعا الغامدي أفراد المجتمع كافة إلى المشاركة في فعالية الثامن من ديسمبر من خلال تشكيل "شريط اللافندر"، رمز التوعية بجميع أنواع السرطان، مؤكدًا على أهمية التضامن المجتمعي في نشر ثقافة الوقاية، وأن يكون كل فرد قدوة في تبنّي السلوكيات الصحية وتشجيع الآخرين عليها، لبناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات الصحية.