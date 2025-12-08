تعليم الطائف يُطلق حملة دولية للتوعية بجميع أنواع السرطان

في خطوة لافتة تعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية، أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم الحملة الدولية لرفع الوعي للوقاية من جميع أنواع السرطان (10KSA) لعام 2025، وذلك في بهو الإدارة بالحلقة، وبمشاركة عدد من المدارس، وبالتعاون مع تجمع الطائف الصحي.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود تعليم الطائف لتعزيز الوعي الصحي وتفعيل المبادرات الوطنية والدولية الداعمة لصحة المجتمع، من خلال نشر التوعية بأهمية الوقاية، والتشجيع على الفحوصات الدورية والكشف المبكر، وتعزيز ثقافة الصحة العامة داخل الأسرة.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن تعليم الطائف يحرص على دعم البرامج الصحية وعقد الشراكات التي تُسهم في تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن حملة 10KSA تمثل فرصة مهمة لغرس مفاهيم الوقاية الصحية في البيئة المدرسية والمجتمعية.
وقال الغامدي: "ندعو الجميع لأن يكونوا مبادرين في صحتهم، وأن يلتزموا بإجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر، لما لذلك من أثر كبير في حماية الأرواح وتحسين جودة الحياة". وأضاف: "نحثّ أبناءنا الطلاب وأسرهم على تبنّي أنماط حياة صحية تشمل التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام، فالصحة مسؤولية مشتركة تبدأ بخطوات صغيرة وواعية".
ودعا الغامدي أفراد المجتمع كافة إلى المشاركة في فعالية الثامن من ديسمبر من خلال تشكيل "شريط اللافندر"، رمز التوعية بجميع أنواع السرطان، مؤكدًا على أهمية التضامن المجتمعي في نشر ثقافة الوقاية، وأن يكون كل فرد قدوة في تبنّي السلوكيات الصحية وتشجيع الآخرين عليها، لبناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات الصحية.