"تعليم جدة" تنظم ورشة "الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح"

وأدار الورشة المشرف العام على برنامج "وطننا أمانة" بدر بن حويل، وتناول فيها الأخصائي القانوني بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد آل سحيم، عددًا من المحاور التي تتعلق بالشفافية وتعارض المصالح وأهميتها في مكافحة الفساد.