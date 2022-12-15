"تعليم جدة" تنظم ورشة "الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح"

نظمت إدارة المراجعة الداخلية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، ورشة عمل "عن بُعد"، بعنوان "الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح".
عُقِدت الورشة، بمشاركة المدير العام للتعليم بالمحافظة الدكتور نايف الزارع، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد وبرنامج "وطننا أمانة".
وأدار الورشة المشرف العام على برنامج "وطننا أمانة" بدر بن حويل، وتناول فيها الأخصائي القانوني بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد آل سحيم، عددًا من المحاور التي تتعلق بالشفافية وتعارض المصالح وأهميتها في مكافحة الفساد.
وتطرق "سحيم" لمفهوم الإفصاح والشفافية وأهميته، ومستويات الشفافية، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، إلى جانب إجراءات دعم الإفصاح والشفافية للحد من الفساد الإداري، متناولاً كذلك مفهوم تعارض المصالح والنصوص النظامية المتعلقة به، مع توضيح لصور تعارض المصالح والالتزام والإفصاح عنها.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، في ختام الورشة، أهمية المحاور التي تم تناولها، مقدمًا الشكر والتقدير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على شراكتها الفاعلة مع تعليم جدة.
وقدم الشكر والثناء للمشرف العام على برنامج "وطننا أمانة"، ومتحدث الورشة الأخصائي القانوني بالهيئة، على مشاركتهما وإثراء الورشة، مقدمًا كذلك الشكر والتقدير لإدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة على حُسن التنظيم.
من جانبها، قالت مديرة إدارة المراجعة الداخلية هناء الغامدي: إن الورشة تأتي ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وبرنامج "وطننا أمانة"، بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ لبيان أهمية الشفافية وتعارض المصالح وأهميتها في مكافحة الفساد.