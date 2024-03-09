"الحارثي" تدعو السعوديين لاستغلال مواهبهم محليًّا وتوسيعها لتصل إلى الأبعاد العالمية

وفي ختام جلسة محاورتها حثت المحامية الحارثي الموهوبين من السعوديين والسعوديات على استغلال مواهبهم محليًّا، وتوسيعها لتصل إلى الأبعاد الدولية لتمكين وتوظيف تلك الأجيال في التمثيل الدولي؛ لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي ركزت في استراتيجيتها على توقيع مزيد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع دول ومنظمات دولية مختلفة في كل المجالات؛ ما يعزز الدور السعودي كلاعب مؤثر في صياغة القرارات الدولية وتوجيه السياسات العالمية.