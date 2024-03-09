"الحارثي" تدعو السعوديين لاستغلال مواهبهم محليًّا وتوسيعها لتصل إلى الأبعاد العالمية

شهدت الرياض تدشين مؤتمر مبادرة القدرات البشرية خلال الفترة من 28 - 29/ فبراير 2024م، المتخصص في عرض نماذج النجاح للشباب السعوديين والسعوديات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في كل المجالات، كنتائج لرؤية 2030م.
وافتتحت المؤتمر جود الحارثي، المحامية الدولية ومستشارة بناء السلام، وتطرقت إلى رحلتها الناجحة في الشؤون الدولية والسياسية، وعملها في بناء السلام الدولي وحل النزاعات بوصفها أول سعودية تعمل في المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك. وبوصفها موظفة في بناء السلام في الأمم المتحدة عملت على السياسات التي تهتم بتعزيز عمليات السلام الدولية.
وقد منحت خبرة الحارثي الدولية لها رؤية استثنائية فيما يتعلق بحل الصراعات، وإيجاد الحلول الاستراتيجية والدبلوماسية للمجتمع الدولي.
وركزت "جود" في حديثها على أهمية القدرة على الاستجابة السريعة بفاعلية في اتخاذ قرارات موحدة على مستوى التعاون الدبلوماسي الدولي، وضمان مشاركة جميع الفاعلين الضروريين في الحلول العالمية.
وفي ختام جلسة محاورتها حثت المحامية الحارثي الموهوبين من السعوديين والسعوديات على استغلال مواهبهم محليًّا، وتوسيعها لتصل إلى الأبعاد الدولية لتمكين وتوظيف تلك الأجيال في التمثيل الدولي؛ لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي ركزت في استراتيجيتها على توقيع مزيد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع دول ومنظمات دولية مختلفة في كل المجالات؛ ما يعزز الدور السعودي كلاعب مؤثر في صياغة القرارات الدولية وتوجيه السياسات العالمية.