أمير تبوك يرحب بمدير فرع "البيئة" بالمنطقة وينوه بدور الفرع في دعم القطاع الزراعي

وهنأ الأمير فهد بن سلطان المهندس ثلاب، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، كما أشاد بدور الفرع في تعزيز المجالات البيئية والزراعية، مبرزًا أهمية المنطقة في هذا المجال وما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وأكد على أهمية خدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم.