أمير تبوك يرحب بمدير فرع "البيئة" بالمنطقة وينوه بدور الفرع في دعم القطاع الزراعي

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، المدير العام الجديد لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تكليفه.
وهنأ الأمير فهد بن سلطان المهندس ثلاب، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، كما أشاد بدور الفرع في تعزيز المجالات البيئية والزراعية، مبرزًا أهمية المنطقة في هذا المجال وما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وأكد على أهمية خدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم.
من جانبه، أعرب المهندس ثلاب عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته والدعم المستمر الذي يلقاه فرع الوزارة في المنطقة.