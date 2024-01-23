اجتماع تنسيقي بين "بيئة رابغ" وأكاديمية الطاقة والمياه بالمحافظة

يُذكر أن أكاديمية الطاقة والمياه (المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء سابقًا) تعتبر صرحًا نوعيًّا، يسهم في تطوير الكوادر الوطنية؛ لتصبح إضافة مؤثرة ومهمة في بناء وقوة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات الشركات المشغلة من تلك الكوادر وفق البرامج التي تتناسب وحاجة قطاعات المياه والطاقة والكهرباء، ومتابعة تحصيلهم العلمي والتدريب العملي في مواقع أعمالها، ومن ثم توظيفهم فور تخرجهم في الشركات التي رشحتهم في القطاعات التي تناسب تخصصاتهم.