"تعليم جازان" استقبال أكثر من 220 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الثالث

استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم, الطلاب والطالبات بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، وانطلاقة الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي بمتابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس.