"تعليم جازان" استقبال أكثر من 220 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الثالث

استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم, الطلاب والطالبات بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، وانطلاقة الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي بمتابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان انتظام وسير العملية التعليمية لأكثر من 220 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1400 مدرسة وسط منظومة متكاملة من التجهيزات المدرسية وبرامج التهيئة إضافة إلى زيارات فرق العمل والدعم والمساندة لمتابعة سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسي والتقويم المدرسي وتقديم الدعم لجميع مديري ومديرات المدارس والاطمئنان على انطلاقة الفصل الدراسي الثالث بنجاح.
وحرصت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على بداية الفصل الدراسي الثالث بجدية، وإنجاح الخطط وتحقيق أهداف العملية التعليمية.