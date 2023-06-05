لخلق بيئة تنافسية.. "مدير تعليم الطائف" يفتتح معرض بطولة تحدي الطباعة ثلاثية الأبعاد

وتستهدف البطولةُ الفئةَ العمرية من عمر 11 عامًا إلى 18 عامًا، وتهدف إلى مواكبة التطور العلمي والحضاري والتكنولوجي الذي يشهده العالم في العصر الحديث، وإعداد الطلبة لتلبية متطلبات سوق العمل، وتوعية الطلبة بمفاهيم ومراحل ومجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتعرف على استخداماتها وأثرها الكبير في المجالات العلمية المختلفة، وترسيخ دور مركز الطائف العلمي في نشر ثقافة المشاركة في المنافسات العلمية، وتنمية الميول نحو الابتكارات العلمية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بابتكار حلول توظف منتجات الطباعة ثلاثية الأبعاد.