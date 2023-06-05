لخلق بيئة تنافسية.. "مدير تعليم الطائف" يفتتح معرض بطولة تحدي الطباعة ثلاثية الأبعاد

افتتح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، معرض بطولة تحدي الطباعة ثلاثية الأبعاد، بمشاركة 35 مدرسة للبنين والبنات، و53 مشروعًا إبداعيًّا للطلاب والطالبات، وينفذه مركز الطائف العلمي بالتعاون مع مدارس الشافي الأهلية بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية والمجتمع التعليمي في الجوري مول.
ويأتي تنفيذ هذه البطولة لخلق بيئة تنافسية بين الطلاب والطالبات في تصميم وطباعة نماذج علمية تحاكي الخيال العلمي، وتحل كثيرًا من المشكلات الحياتية في كل المجالات، وهي مسابقة محلية علمية للطلاب والطالبات الأولى من نوعها، تتضمن برنامجًا تفاعليًّا لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عن غيرها من التقنيات؛ كونها توفر حلولًا أسهل وأسرع وأقل تكلفة في المشاريع.
وتستهدف البطولةُ الفئةَ العمرية من عمر 11 عامًا إلى 18 عامًا، وتهدف إلى مواكبة التطور العلمي والحضاري والتكنولوجي الذي يشهده العالم في العصر الحديث، وإعداد الطلبة لتلبية متطلبات سوق العمل، وتوعية الطلبة بمفاهيم ومراحل ومجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتعرف على استخداماتها وأثرها الكبير في المجالات العلمية المختلفة، وترسيخ دور مركز الطائف العلمي في نشر ثقافة المشاركة في المنافسات العلمية، وتنمية الميول نحو الابتكارات العلمية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بابتكار حلول توظف منتجات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وتشتمل مجالات البطولة على أربعة مجالات، مجال الهندسة والتصميم، والمجال الطبي، ومجال التعليم والبحث العلمي، ومجال الفنون والترفيه.
من جانبه، أكد "الشريف" أهمية مثل هذه البطولات التي تصقل المواهب العلمية لطلبة المدارس وتُنَمّيها، وتجعل لها دورًا في حل المشكلات الاجتماعية من خلال التصاميم الهندسية، وتساهم في تنمية المهارات المتعددة لدى الطلاب، لخلق بيئة معززة للإبداع والابتكار تؤهل طلاب وطالبات المدارس في تقدم وازدهار المملكة، ويعملون جميعًا في تحقيق الرؤية الطموحة.