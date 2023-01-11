"خطة تحسينية" تقفز بإنتاجية مركز طب الأسنان بالطائف من 55 إلى 130%

قفزت إنتاجية مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف، من 55% بداية 2022 إلى 130% خلال النصف الثاني من العام.
جاء ذلك إثر خطة تحسينية نفذها المركز، تمثلت في زيادة عدد مواعيد الفترة الصباحية، والعمل بفترة مسائية في العيادات التخصصية، مع المحافظة على تخفيض الفترة الزمنية لتوفر المواعيد بين 8 إلى 12 يومًا بحد أقصى.
وقال مدير إدارة طب الأسنان بصحة الطائف الدكتور عبدالرحمن الرزقي: إنه تمت خدمة أكثر من 110 آلاف مراجع في العام 2022، عبر 83 عيادة أسنان أولية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما راجع مركز طب الأسنان التخصصي أكثر من 62 ألف مستفيد.
يُذكر أن المركز قدّم أكثر من 5 آلاف خدمة لعلاج عصب وجذور الأسنان، فيما قدّم قسم طب أسنان الأطفال بالمركز أكثر من 8 آلاف خدمة.
وتجاوزت خدمات الاستعاضة السنية وإصلاح الأسنان 7 آلاف خدمة، وقدمت أقسام علاج اللثة وجراحة الفم والأسنان أكثر من 10 آلاف خدمة، فيما قدم قسم تقويم الأسنان أكثر من 9500 خدمة.
وأضاف "الرزقي" أن الطب الوقائي بالمركز قد خدم أكثر من 5 آلاف مستفيد، وأكثر من 3 آلاف مستفيد من الطب الاتصالي.