"خطة تحسينية" تقفز بإنتاجية مركز طب الأسنان بالطائف من 55 إلى 130%

جاء ذلك إثر خطة تحسينية نفذها المركز، تمثلت في زيادة عدد مواعيد الفترة الصباحية، والعمل بفترة مسائية في العيادات التخصصية، مع المحافظة على تخفيض الفترة الزمنية لتوفر المواعيد بين 8 إلى 12 يومًا بحد أقصى.