"أسر التوحد" تدشّن مركز "مصدر الإبداع للرعاية النهارية" في الدوادمي لخدمة ذوي الإعاقة

افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود مركز مصدر الإبداع للرعاية النهارية في محافظة الدوادمي، بحضور المحافظ خالد البابطين وأمين عام الجمعية أريج المعلم.
ويعتبر مركز مصدر الإبداع للرعاية النهارية أحدث مشاريع جمعية أسر التوحد، والذي سيخدم محافظة الدوادمي وأكثر من 40 هجرة مجاورة لها.
ويتمثَّل المركز الريادي الشامل بخدماته مُتخصصًا في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي اضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون والإعاقات العقلية واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
وبكامل الاستعداد والجاهزية يوفر المركز لطُلَّابه وطالباته الرقابة العالية على كافة مرافق المركز ووجود مرافق تأهيلية وترفيهية وترويحية وخدمة النقل من خلال باصات حديثة مزودة بالكاميرات.
ويضم المركز كوادر تعليمية وتأهيلية متخصصة، كما يتم تطبيق أحدث المقاييس والأساليب العلمية والبرامج التأهيلية والتربوية الحديثة لذوي الإعاقة لاسيما إشراك الأسر في العملية التأهيلية تنمية وإبراز المواهب لدى ذوي الإعاقة.. وصولًا لتحقيق غاية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال المشاركات المجتمعية والبرامج الترفيهية... وأكثر.
من جانبه، ذكر رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان أنهم سُعداء اليوم بافتتاح مركز مصدر الإبداع للرعاية النهارية لأبنائنا وبناتنا ذوي الإعاقة في محافظة الدوادمي، وأن المركز يهدف لتحقيق وتقديم أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة في المنطقة لما يمكِّن ذوي الإعاقة من الحصول على جودة تعليمية وتأهيلية متقدمة.