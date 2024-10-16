"أسر التوحد" تدشّن مركز "مصدر الإبداع للرعاية النهارية" في الدوادمي لخدمة ذوي الإعاقة

من جانبه، ذكر رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان أنهم سُعداء اليوم بافتتاح مركز مصدر الإبداع للرعاية النهارية لأبنائنا وبناتنا ذوي الإعاقة في محافظة الدوادمي، وأن المركز يهدف لتحقيق وتقديم أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة في المنطقة لما يمكِّن ذوي الإعاقة من الحصول على جودة تعليمية وتأهيلية متقدمة.