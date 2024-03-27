شاهد في شقراء.. "بيت المفاطير" عمل تطوعي منذ 130 عامًا.. "الجميح": حريصون على استمرار ما بدأه الأجداد

وأوضح الشيخ حمد آل جميح في حديث اختصّ به "سبق" أنه حريص على استمرار هذا المشروع، الذي بدأه الأجداد من أسرة آل جميح، إحياءً لسنة "تفطير الصائم" التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "من فطّر صائمًا فله مثل أجره"، إضافةً إلى رفع المعاناة عن الكثير من الصائمين المحتاجين وعابري السبيل، ونشر التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع".