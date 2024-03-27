شاهد في شقراء.. "بيت المفاطير" عمل تطوعي منذ 130 عامًا.. "الجميح": حريصون على استمرار ما بدأه الأجداد

منذ أكثر من 130 عامًا ومشروع آل جميح التطوعي "بيت المفاطير" يقف شامخًا في قلب القرية التراثية بشقراء، مستمرًا في العطاء دون توقف، بل كل عام يلقى الدعم والتطوير والتوسع في العمل التطوعي وفي وجبات تفطير وتسحير الصائمين.
وأوضح الشيخ حمد آل جميح في حديث اختصّ به "سبق" أنه حريص على استمرار هذا المشروع، الذي بدأه الأجداد من أسرة آل جميح، إحياءً لسنة "تفطير الصائم" التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "من فطّر صائمًا فله مثل أجره"، إضافةً إلى رفع المعاناة عن الكثير من الصائمين المحتاجين وعابري السبيل، ونشر التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع".
وخلال جولة "سبق" في بيت التفطير، التقت بالمشرف على المشروع عبدالعزيز البخيتي، والذي يعمل فيه مع أبنائه وإخوانه، ويباشرون الإشراف عليه طيلة الشهر الكريم، حيث أكد أن مشروع بيت التفطير أطلقته أسرة آل جميح منذ أكثر من 130 عامًا في بيت آل جميح في قلب القرية التراثية بشقراء.
وأضاف: "انتقل بيت التفطير بعدها للمقر الحالي، والذي أعيد ترميمه هذا العام 1444هـ، كما تم توسعته بصالة كبيرة مكيفة، إضافة إلى تحديث الأواني المستخدمة وزيادة المرافق الخدمية فيه".
وحول العمل اليومي في المشروع قال "البخيتي": يقوم العاملون في المشروع بتقديم سفرة الإفطار قبيل المغرب بلحظات، وتحتوي على القهوة والتمر والماء والعصير والسمبوسة وأكلات خاصة بالجاليات، وبعد صلاة المغرب تقدم وجبة العشاء التي تحتوي على مرقة الخضار والشوربة والطبق الرئيس وهو عبارة عن الأرز والدجاج مع إدام اللحم".
وتابع: "ما أن تنتهي وجبة العشاء حتى يقوم العاملون بتنظيف وترتيب المكان، وتبدأ فترة الاستعداد للسحور، حيث تقدم وجبة رئيسية عبارة عن الأرز والدجاج ومرقة الخضار والماء واللبن لكل سفرة".
وأضاف: "يتم تجهيز وجبات يومية في علب صحية مخصصة، لمن رغب في استلامها مباشرة من مقر المشروع والذهاب بها لمقر إقامته".
وتابع: "إضافةً إلى تلك الوجبات، يتم تجهيز وجبات الإفطار للأسر المتعففة وتوزيعها عليهم في منازلهم من بعد صلاة العصر وقبيل أذان المغرب بسيارة مخصصة لنقل الأطعمة والمأكولات".
يُذكر أن مشروع "بيت المفاطير" يحظى بتوافد عدد كبير من المواطنين وعابري السبيل والجاليات طول الشهر الفضيل.