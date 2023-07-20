توقيع اتفاقية تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود و"تعارفوا"

من جهته عبّر الرئيس التنفيذي لمركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، د.سعود بن صالح بن مصيبيح، عن سعادته الغامرة بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة عريقة ومتميزة تعدّ أساسًا في التعليم والبحث والمكانة الأكاديمية المرموقة في بلادنا الغالية.