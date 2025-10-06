بالصور .. 270 ألف طالب وطالبة في 1800 مدرسة بالطائف يُفعلون أسبوع الفضاء العالمي 2025

انطلاقًا من مشاركة وزارة التعليم مع وكالة الفضاء السعودية في تفعيل الأسبوع العالمي للفضاء 2025م، الذي يُقام خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر تحت شعار “العيش في الفضاء”، فعّل أكثر من 270 ألف طالب وطالبة في 1800 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الخطة الاتصالية الوزارية، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية علوم الفضاء واستكشافه، ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل علمي مستدام.