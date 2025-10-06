بالصور .. 270 ألف طالب وطالبة في 1800 مدرسة بالطائف يُفعلون أسبوع الفضاء العالمي 2025

انطلاقًا من مشاركة وزارة التعليم مع وكالة الفضاء السعودية في تفعيل الأسبوع العالمي للفضاء 2025م، الذي يُقام خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر تحت شعار “العيش في الفضاء”، فعّل أكثر من 270 ألف طالب وطالبة في 1800 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الخطة الاتصالية الوزارية، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية علوم الفضاء واستكشافه، ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل علمي مستدام.
وتركزت الخطة الاتصالية التي أعدّتها الوزارة على رفع مستوى الوعي والتعريف بفعاليات الأسبوع العالمي للفضاء، وتحفيز المشاركة فيها من خلال أنشطة مدرسية متنوعة، إلى جانب إبراز دور المملكة كرائد إقليمي ودولي في علوم الفضاء، ومحفّز للبحث والابتكار بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واستهدفت الخطة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في التعليم العام، إضافة إلى منسوبي الوزارة والأسر وأولياء الأمور، عبر تنفيذ أنشطة تعليمية وتوعوية داخل المدارس، وإطلاق منتجات اتصالية متنوعة مثل المنشورات الرقمية، والمواد المرئية، والفيديوهات التوعوية، والتقارير الإعلامية، والتغطيات الميدانية عبر حسابات الإدارات التعليمية، لضمان وصول الرسائل الاتصالية إلى المجتمع التعليمي.
من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن المشاركة في الأسبوع العالمي للفضاء تمثل فرصة لتمكين الأجيال الشابة من استكشاف آفاق علمية جديدة وتعزيز شغفهم بالبحث والابتكار، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الفضاء وتعزيز حضوره عالميًا، مؤكدًا أن الفعاليات أسهمت في تنمية اهتمام الطلاب بالجوانب العلمية وربطها بالبيئة الطبيعية.