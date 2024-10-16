الكلية التقنية للاتصالات بجدة تنظم ندوة تعريفية عن الصحة النفسية

نظمت الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة ممثلة في وحدة الصحة والسلامة المهنية ووحدة الخدمات الإرشادية؛ اليوم ندوة تعريفية عن الصحة النفسية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية.
من جانبه، أوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أنه جرى خلال الندوة التي شارك فيها نخبة من المتخصصين في مجال الطب النفسي؛ تسليط الضوء على مفهوم تعزيز النفسية والممارسات المتخذة في تعزيز الصحة النفسية، ورفع الوعي النفسي لدى المجتمع.
وأكد توجيه المجتمع لدعم قضايا الصحة النفسية، وتمكين الفئات المستهدفة وتطوير مهاراتها بما يحقق المفهوم الشامل للصحة النفسية، وتقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الصحة النفسية، والإسهام في تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة، إضافة إلى تطوير برامج وقائية في مجال الصحة النفسية.