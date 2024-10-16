الكلية التقنية للاتصالات بجدة تنظم ندوة تعريفية عن الصحة النفسية

من جانبه، أوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أنه جرى خلال الندوة التي شارك فيها نخبة من المتخصصين في مجال الطب النفسي؛ تسليط الضوء على مفهوم تعزيز النفسية والممارسات المتخذة في تعزيز الصحة النفسية، ورفع الوعي النفسي لدى المجتمع.