الأربعاء.. انطلاق مهرجان “خيرات خليص” برعاية المحافظ

تستعد محافظة خليص، يوم الأربعاء 26 صفر 1447هـ، لانطلاق فعاليات مهرجان "خيرات خليص"، بتنظيم "بيئة خليص" وبرعاية محافظ خليص الأستاذ رجاء بن دخيل الله السلمي، وبمشاركة الجهات الحكومية والمزارعين والأهالي.
ويمتد المهرجان 3 أيام، ويستعرض خلاله المشاركون إنتاجهم المحلي من التمور، الخضروات، والعسل، في أجواء زراعية واجتماعية مميزة تهدف إلى دعم المنتج الوطني.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص، المهندس أنس بن مقبول البلادي، أن المهرجان يهدف إلى تشجيع المزارعين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج المحافظة، إلى جانب تعريف الزوّار بالإنتاج الزراعي المحلي وأساليب الزراعة الحديثة.
وأشار "البلادي" إلى أن المهرجان سيتضمن ورش عمل متخصصة في إنتاج العسل والزراعة العضوية، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية من الألعاب الشعبية والفعاليات والمسابقات الموجهة للعائلات والأطفال.