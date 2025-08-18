الأربعاء.. انطلاق مهرجان “خيرات خليص” برعاية المحافظ

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص، المهندس أنس بن مقبول البلادي، أن المهرجان يهدف إلى تشجيع المزارعين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج المحافظة، إلى جانب تعريف الزوّار بالإنتاج الزراعي المحلي وأساليب الزراعة الحديثة.