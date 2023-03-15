برنامج ضمان التمويل "كفالة" يوقّع 7 اتفاقيات تفاهم وتعاون

ويساعد البرنامج، قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطته، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع هذا القطاع؛ لتحقيق دوره المهم في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية النشاط الاقتصادي في عدد من المناطق والقطاعات الواعدة، وبالتالي تحقيق رؤية السعودية 2030.