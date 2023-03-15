برنامج ضمان التمويل "كفالة" يوقّع 7 اتفاقيات تفاهم وتعاون

وقّع المدير العام لبرنامج ضمان التمويل "كفالة"، همام هاشم، سبع اتفاقيات تفاهم وتعاون؛ لتقديم منتج يدعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد من أنحاء العالم.
الاتفاقيات وقّعت مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وشركة رافعات الخليج، وشركة سهل للتمويل، وشركة سدكو القابضة - برنامج رواد، وحاضنة ومسرعة الأعمال شركة "أرب"، واتحاد الغرف السعودية، وجامعة ثندر بيرد.
وتسهم هذه الاتفاقيات في دعم ونموّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمختلف القطاعات، وبلغت قيمتها نحو 5.9 مليارات ريال، خلال ملتقى "بيبان الرياض"، الذي نظَّمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 9 وحتى 13 مارس 2023.
ويختصّ برنامج ضمان التمويل "كفالة"، بتسهيل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًّا، والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.
ويساعد البرنامج، قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطته، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع هذا القطاع؛ لتحقيق دوره المهم في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية النشاط الاقتصادي في عدد من المناطق والقطاعات الواعدة، وبالتالي تحقيق رؤية السعودية 2030.