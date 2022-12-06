"المشيطي" يكرّم "إرواء" لجهودها فى تقديم خدمات المياه الصالحة للشرب

كرّم المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، وذلك نظير جهودها المبذولة في تفعيل العمل التطوعي خلال العام 2022.
وصرّح المدير التنفيذي للجمعية متعب بن إبراهيم المسيند أن العمل التطوعي يعد من أهم مستهدفات رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة في عام 2030.
وأشار المسيند إلى أنهم في الجمعية يعملون لتوفير بيئة جاذبة لتنمية العمل التطوعي لتحفيز أكبر عددٍ من المتطوعين للمساهمة في خدمة المجتمع وبناء الوطن.
يُذكر أن إرواء تعمل على توفير المياه الصالحة للشرب من خلال مشروعات احترافية وتقنيات حديثة وشراكات مثمرة مع الجهات المتخصصة لخدمة مستفيديها في القرى والمحافظات ذات الاحتياج داخل المملكة.