نائب أمير عسير يتابع مبادرة "عسير تقتدي" .. غرفة العمليات تستعرض نسب الإنجاز وآليات التنفيذ

تابع الأمير خالد بن سطام بن سعود، نائب أمير منطقة عسير، سير العمل في غرفة عمليات مبادرة "عسير تقتدي" بمقر فرع وزارة الصحة بالمنطقة، حيث اطّلع على شرح مفصل من قائد المبادرة مدير عام فرع وزارة الصحة بعسير الدكتور عبدالله بن قداح الموسى وفريق العمل.
وقدّم الدكتور عبدالله الموسى إيجازًا عامًا عن المبادرة ومستوى التكامل بين مختلف الجهات المعنية في الكتل المحددة، وآلية متابعة العمل عبر مؤشرات رقمية صممت خصيصًا لتتماشى مع المعايير الصحية المعتمدة. كما استعرض كل من الدكتور علي الموسى مساعد مدير عام صحة عسير لتعزيز الاستثمار، ومدير بنك الدم المركزي بالمنطقة علي آل عيسى، المؤشرات التفصيلية ونسب الإنجاز المحققة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم، إضافة إلى توزيع فرق العمل ضمن الهيكلة المعتمدة ومسؤولياتهم، والمبادرات النوعية المطلوب تحقيقها من كل كتلة.
كما شاهد سموه عرضًا حول توزيع الجهات المشاركة في المبادرة عبر 12 كتلة موزعة على مدار عام كامل، قدّمه عضو غرفة العمليات الأستاذ علي حسن.
وفي ختام اللقاء، أشاد الأمير خالد بن سطام بما حققه فريق العمل من إنجاز وتقدم في الأيام الأولى للمبادرة، بفضل تفاعل مجتمع منطقة عسير ومشاركة مختلف الكتل المعنية.