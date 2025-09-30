نائب أمير عسير يتابع مبادرة "عسير تقتدي" .. غرفة العمليات تستعرض نسب الإنجاز وآليات التنفيذ

وقدّم الدكتور عبدالله الموسى إيجازًا عامًا عن المبادرة ومستوى التكامل بين مختلف الجهات المعنية في الكتل المحددة، وآلية متابعة العمل عبر مؤشرات رقمية صممت خصيصًا لتتماشى مع المعايير الصحية المعتمدة. كما استعرض كل من الدكتور علي الموسى مساعد مدير عام صحة عسير لتعزيز الاستثمار، ومدير بنك الدم المركزي بالمنطقة علي آل عيسى، المؤشرات التفصيلية ونسب الإنجاز المحققة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم، إضافة إلى توزيع فرق العمل ضمن الهيكلة المعتمدة ومسؤولياتهم، والمبادرات النوعية المطلوب تحقيقها من كل كتلة.