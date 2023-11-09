تزامنًا مع الحالة المطرية بالمنطقة.. "وقاء مكة" يكثف عمليات مكافحة نواقل الأمراض

وتفصيلاً، تمكنت الفرق من معالجة 347 موقعًا كونها بؤرًا للتكاثر الحشري، حيث تمت معالجتها بالمكافحة الحيوية والكيميائية فضلاً عن مساهمة الفرق في تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي لدى أكثر من 2500 مستهدف عبر الزيارات الميدانية بتعريفهم بأنواع البعوض ومخاطرها والأمراض المنقولة عبرها وكيفية الوقاية منها.