تزامنًا مع الحالة المطرية بالمنطقة.. "وقاء مكة" يكثف عمليات مكافحة نواقل الأمراض

نفذت فرق الصحة الحيوانية بفرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة 132 جولة للمسح والاستكشاف الميداني "خارج النطاق العمراني" تزامنًا مع الحالة المطرية بالمنطقة.
وتفصيلاً، تمكنت الفرق من معالجة 347 موقعًا كونها بؤرًا للتكاثر الحشري، حيث تمت معالجتها بالمكافحة الحيوية والكيميائية فضلاً عن مساهمة الفرق في تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي لدى أكثر من 2500 مستهدف عبر الزيارات الميدانية بتعريفهم بأنواع البعوض ومخاطرها والأمراض المنقولة عبرها وكيفية الوقاية منها.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي في بيانٍ أورده لـ "سبق" أن فرق الصحة الحيوانية بفرع المركز والوحدات التابعة تجري بشكل دوري عمليات المسح الميداني والاستقصاء الحشري واليرقي للبرك والمستنقعات المائية لتحديد نوع الحشرات ومدى خطورتها، والسعي إلى معالجة بؤر التوالد الحشري وفق التطبيق المناسب لعمليات المعالجة الحيوية والبيئية والكيميائية.
وكثفت فرق الصحة الحيوانية بفرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة عمليات المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض في 347 موقعًا بالمنطقة.
وجاءت الجهود لتعزيز الصحة الواحدة والحد من تفشي الأمراض المنتقلة من النواقل وذلك في ظل الحالات المطرية التي شهدتها المنطقة كونها أسهمت في تشكيل العديد من المستنقعات المائية ذات البيئة المهيئة لتكون بؤر التوالد الحشري.
وكشفت إدارة الصحة الحيوانية عن أبرز التدابير الوقائية لنواقل الأمراض للمحافظة على الصحة الواحدة، منها ردم البرك والمستنقعات وتفريغ الأحواض من الماء أسبوعيًا، وتغطية خزانات المياه، ووضع العوازل على النوافذ وحظائر الحيوانات لمنع دخول الحشرات.