جاهزية عالية ومتابعة حثيثة لانطلاق التدريب التقني بمنطقة الرياض للعام 1444هـ

انطلق اليوم الأحد الأول من صفر، الفصل الأول من العام التدريبي ١٤٤٤هـ في عموم منشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهو أول فصول العام التدريبي الثلاثة في النظام الثلثي، حيث يمتد الفصل الواحد لثلاثة عشر أسبوعًا تفصل بينها إجازات قصيرة.