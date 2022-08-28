جاهزية عالية ومتابعة حثيثة لانطلاق التدريب التقني بمنطقة الرياض للعام 1444هـ

انطلق اليوم الأحد الأول من صفر، الفصل الأول من العام التدريبي ١٤٤٤هـ في عموم منشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهو أول فصول العام التدريبي الثلاثة في النظام الثلثي، حيث يمتد الفصل الواحد لثلاثة عشر أسبوعًا تفصل بينها إجازات قصيرة.
ويلتحق المقبولون والمقبولات في هذا اليوم بمسيرة المتدربين والمتدربات في صروح التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية.
وضمن جهود قيادة التدريب التقني بالمنطقة، قام مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل يرافقه رئيس قسم الجودة المهندس ماجد التريكي بزيارة تفقدية لكل من الكلية التقنية للبنين بالرياض وكلية الاتصالات وتقنية المعلومات، للوقوف على انطلاقة العام التدريبي واكتمال جاهزية المنشآت لاستقبال المتدربين وكذلك سير التدريب من اليوم الأول.
كما قام نائب مدير عام الإدارة مهندس عمر العبيد بزيارة كل من الكلية التقنية التطبيقية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي الأول بالرياض يرافقه رئيس قسم تقنية المعلومات بالإدارة مهندس خالد الشلوي لمتابعة جاهزية المنشآت التدريبية والوقوف على سير التدريب منذ اليوم الأول، كما قامت ممثلتا الجودة بالإدارة ثريا العتيبي وسلوى العلاوي بزيارة تفقدية للكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض.
ويضم التدريب التقني بمنطقة الرياض ٤٥ منشأةً تدريبية بين ١٦ كلية وفرع كلية تقنية للبنين و١١ كلية تقنية للبنات و١٣ معهدًا صناعيًا ثانويًا وخمسة معاهد للتدريب بالسجون، تم تهيئتها واستكمال تجهيزاتها لضمان انطلاقة سلسة وميسرة لعام تدريبي حافل بالعطاء والإنجاز بمشيئة الله تعالى.