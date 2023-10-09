محافظ عفيف يُدشّن حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشن محافظ عفيف عبدالله بن محمد الشرافا، اليوم الاثنين، في ديوان المحافظة، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية، والتي ينظمها مستشفى عفيف العام، ممثلاً بإدارة صحة المجتمع.