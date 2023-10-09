محافظ عفيف يُدشّن حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشن محافظ عفيف عبدالله بن محمد الشرافا، اليوم الاثنين، في ديوان المحافظة، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية، والتي ينظمها مستشفى عفيف العام، ممثلاً بإدارة صحة المجتمع.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بجميع مناطق المملكة، بحضور مدير مستشفى عفيف العام فهم بن ماضي المغيري.
وكشف مدير المستشفى، أنه تم العمل على تجهيز خطة عمل لتسهيل تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة، بمتابعة تجمع الرياض الصحي الثالث.
وأوضح "المغيري"، أن ذلك من خلال إتاحة التطعيم في جميع مراكز الرعاية الصحية والمستشفى، والأماكن العامة، والإدارات الحكومية.
بالإضافة إلى تنظيم العديد من الحملات التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.