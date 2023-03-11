"الشريف": الاحتفال بـ"يوم العلم" يحمل مدلولات تاريخية تجسدت فيه ملامح العز والفخر

رفع أحمد بن رابح الشريف رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة نيابة عنه وعن قطاع الإعاشة بمكة المكرمة خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة "يوم العَلَم"، الذي يوافق 11 مارس من كل عام.
وقال "الشريف" إن احتفال يوم العلم من الأيام الخالدة هو ذكرى لماضٍ تليد قدم فيه أجدادنا أرواحهم ودماءهم لتوحيد هذه البلاد المباركة وسلموا هذه الراية المطرزة بكلمة التوحيد لنحافظ على وحدتنا وترابطنا على مدى الأجيال.
وأشار رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة، إلى أن هذه الراية التي لم تنكس منذ تأسيس بلادنا الغالية تحمل بين طياتها مدلولات تاريخية تجسدت فيه ملامح العز والفخر فحق لنا كسعوديين أن نفخر ونباهي به على رؤوس الأشهاد ونغرس في ذاكرة الأجيال الحالية والمستقبلية أن هذا العلم ارتفعت هامته فوق أكتاف رجال ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل توحيد هذا الوطن الغالي.
وفي ختام كلمته، سأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم.