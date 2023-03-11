"الشريف": الاحتفال بـ"يوم العلم" يحمل مدلولات تاريخية تجسدت فيه ملامح العز والفخر

وأشار رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة، إلى أن هذه الراية التي لم تنكس منذ تأسيس بلادنا الغالية تحمل بين طياتها مدلولات تاريخية تجسدت فيه ملامح العز والفخر فحق لنا كسعوديين أن نفخر ونباهي به على رؤوس الأشهاد ونغرس في ذاكرة الأجيال الحالية والمستقبلية أن هذا العلم ارتفعت هامته فوق أكتاف رجال ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل توحيد هذا الوطن الغالي.