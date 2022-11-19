"تعليم الليث" تعلن جاهزيتها لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول.. غدًا

وحثَّ الطلاب والطالبات، إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على تحقيق النجاح والتفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان والضياع ووضعها في الأماكن المخصصة لها.