"تعليم الليث" تعلن جاهزيتها لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول.. غدًا

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن اكتمال جاهزيتها واستعداداتها وتهيئة سائر مدارسها لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444 هـ ، صباح غد الأحد لـ "30" ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية.
وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، مبينًا أنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من قسمي الإشراف التربوي "بنين - بنات"، الاختبارات والقبول "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات.
كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة خطط سير الاختبارات، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.
ودعا "الحازمي" إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم.
وحثَّ الطلاب والطالبات، إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على تحقيق النجاح والتفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان والضياع ووضعها في الأماكن المخصصة لها.
ودعا أولياء أمور الطلاب إلى ضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.
على صعيد آخر، أطلق قسم التوجيه الطلابي "بنين - بنات" ممثلاً في وحدات الرعاية الطلابية، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات.
وامتدادًا للجهود الداعمة لنجاح خطة سير الاختبارات، قامت إدارة الإعلام والاتصال بتسخير كل القنوات الرسمية لإدارة التعليم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية، للتهيئة العامة للاختبارات والتعريف بآلية أداء الاختبارات، ودور الأسرة مع الأبناء أثناء الاختبارات، وطرق وأساليب الاستذكار وغيرها من الإرشادات التربوية.
من جانب آخر، قامت المدارس بتجهيز قاعات الاختبارات ولجان الكونترول وتهيئتها وتنظيمها لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول أيام الاختبارات التحريرية وسط أجواء إيجابية، وبيئة تعليمية محفزة.