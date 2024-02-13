"خالد بن سعود" يستقبل وفدًا من"الصحة العالمية" لتقييم تبوك بهدف اعتمادها مدينة صحية

استقبل نائب أمير منطقة تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم, وفدًا من منظمة الصحة العالمية، تتقدمهم خبيرة منظمة الصحة العالمية في إقليم الشرق الأوسط، الدكتورة سمر الفقي، والمشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة، الدكتور محمد نصر خاشقجي، والذي يزور المنطقة حالياً, لتقييم مدينة تبوك بهدف اعتمادها كمدينة صحية.
وفي بداية اللقاء نوه نائب أمير المنطقة بدعم واهتمام القيادة الرشيدة للقطاع الصحي والرعاية الشاملة، مؤكدًا أهمية برنامج المدن الصحية وارتباطه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية 2030، وذلك بتعزيز البرامج الصحية بمدن ومحافظات المنطقة.
وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بمعايير اعتماد مدينة تبوك كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، كما استعرض المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة، الدكتور محمد نصر خاشقجي الخدمات المقدمة من برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة ودورها في تطوير المجتمع صحياً.
وأشاد الأمير خالد بن سعود بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، والجهود التي بذلت من قبل الجهات المعنية بإمارة المنطقة والشؤون الصحية والجهات المعنية والعمل المنظم الذي تمّ لجعل تبوك مستقبلاً من المدن الصحية.
من جهته بيّن المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة أن هذا الدعم سينعكس على تطور الخدمات الطبية والصحية بمنطقة تبوك.
على جانب آخر استقبل نائب أمير المنطقة, رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة جمال بن سداد الفاخري وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال اللقاء قدم الفاخري, شرحًا موجزًا عن رؤية وأهداف الجمعية ورسالتها بالمنطقة ومستهدفات خطتها التنفيذية وأهدافها الاستراتيجية.
واطلع نائب أمير المنطقة على تقرير الجمعية وأعمالها وبرامجها خلال العام الماضي 2023م, لخدمة الأسر والمساهمة في استقرارها وإرشادها.
وتضمن التقرير تقديم 26934 خدمة، استفاد منها أكثر من 24 ألف مستفيد من الرجال والنساء والأطفال، من خلال 31 مبادرة، كمركز الطفولة والفتاة، وشمل والتدريب الأسري وتأهيل ودعم المقبلين والمقبلات على الزواج والإرشاد الاسري والصلح الأسري, بالإضافة إلى بناء شراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية, واستقطاب الكفاءات المتخصصة وتأهيليها في مجالات الإرشاد والتمكين الأسري.
وفي ختام اللقاء نوه الأمير خالد بن سعود بالجهود والمبادرات النوعية والمتخصصة التي قدمتها الجمعية للمستفيدين في تنمية الأسرة وتمكينها.