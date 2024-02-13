"خالد بن سعود" يستقبل وفدًا من"الصحة العالمية" لتقييم تبوك بهدف اعتمادها مدينة صحية

استقبل نائب أمير منطقة تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم, وفدًا من منظمة الصحة العالمية، تتقدمهم خبيرة منظمة الصحة العالمية في إقليم الشرق الأوسط، الدكتورة سمر الفقي، والمشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة، الدكتور محمد نصر خاشقجي، والذي يزور المنطقة حالياً, لتقييم مدينة تبوك بهدف اعتمادها كمدينة صحية.