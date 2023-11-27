"عيوني" تشارك في المؤتمر العلمي الأول للجمعيات الأهلية الصحية بورقة عمل

ومن المشروعات المتميزة المبتكرة التي قدمتها عيوني، قال "المطيري": إن الجمعية قامت بتنفيذ برنامج الفحص الوقائي الإلكتروني لسلامة العين وهو من البرامج التي تهتم بالتوعية والوقاية من الاضطرابات الانكسارية مثل قصر النظر وطول النظر، التي قد تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية بسبب أن العين لا تستطيع تركيز الصور على الشبكية بشكل دقيق وإذا لم يجرِ تصحيح هذه المشكلة قد يتسبب ذلك في الإصابة بضعف دائم في الرؤية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من برامجها ومشروعاتها الصحية بلغ أكثر من 45 ألف مستفيد، وبلغت مواردها المالية أكثر من 36 مليون ر.س.