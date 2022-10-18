"تجمُّع الرياض2" يفحص 576 سيدة في مبادرة "نعم عرفت الآن"

أطلق "تجمُّع الرياض الصحي الثاني" مبادرة "نعم عرفت الآن"، التي تسعى إلى رفع التوعية بخدمة مرضى الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية، وتحسين جودة حياة المصابين، وإحالتهم للعيادة التابعة لهم في أقرب مركز صحي.
وكشفت العنود الضمادي، مدير مشروع الأمراض المزمنة في تجمع الرياض الصحي الثاني، عن أن المبادرة سجَّلت من خلال الفحص مرضى سكر وضغط وسمنة بنسبة 88%، وتمت إحالة المفحوصين لعمل التحاليل للتأكد من الكولسترول والغدة.
وأضافت بأنه تم إجراء 576 فحصًا، 98% من أصحابها أكبر من عمر 50 سنة، مشيرة إلى أن الجهة المستهدفة في المبادرة هي القسم النسائي بمركز الملك سلمان الاجتماعي.
ولفتت إلى أن التشخيص المبكر للأمراض المزمنة أحد مشاريع نموذج الرعاية الصحية الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الوقاية قبل العلاج؛ إذ أثبتت الدراسات أن نسبة شفاء أو تحسُّن المصابين بالأمراض المزمنة عند اكتشافها المبكر أعلى من الأشخاص الذين تم اكتشافهم متأخرًا أو في مرحلة الخطر.
وشدَّدت على عمل الفحص الاستكشافي الدوري لمكافحة الأمراض المزمنة.