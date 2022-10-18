"تجمُّع الرياض2" يفحص 576 سيدة في مبادرة "نعم عرفت الآن"

ولفتت إلى أن التشخيص المبكر للأمراض المزمنة أحد مشاريع نموذج الرعاية الصحية الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الوقاية قبل العلاج؛ إذ أثبتت الدراسات أن نسبة شفاء أو تحسُّن المصابين بالأمراض المزمنة عند اكتشافها المبكر أعلى من الأشخاص الذين تم اكتشافهم متأخرًا أو في مرحلة الخطر.